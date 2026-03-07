Durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2026, George Russell ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarta posizione per Oscar Piastri, mentre l’italiano Antonelli si è piazzato al settimo posto, dietro a Max Verstappen. La classifica dei tempi ha mostrato un risultato competitivo tra i piloti delle varie scuderie.

Un clamoroso George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota del team Mercedes ha fermato i cronometri sul tempo di 1:19.053 rifilando distacchi amplissimi a tutti i rivali. Solamente le due Ferrari, infatti, sono state in grado di rimanere entro il secondo di distacco rispetto al pilota inglese. In seconda posizione si è piazzato Lewis Hamilton (Ferrari) ma con 616 millesimi di distacco, mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 774. Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren) con un distacco di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell svetta su Hamilton e Leclerc. 4° Piastri, 7° Antonelli alle spalle di Verstappen

