LIVE F1 le qualifiche del GP Australia | orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming Ferrari per la pole

Le qualifiche del GP Australia di Formula 1 2026 sono in corso e vengono trasmesse in diretta su TV8 e Sky. Leclerc e Hamilton sono tra i piloti in pista per conquistare la pole position. Gli appassionati possono seguirle anche in streaming tramite le piattaforme ufficiali dei broadcaster. La sessione si svolge con i piloti che cercano di migliorare i loro tempi sul circuito australiano.