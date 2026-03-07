LIVE F1 le qualifiche del GP Australia | orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming Ferrari per la pole
Le qualifiche del GP Australia di Formula 1 2026 sono in corso e vengono trasmesse in diretta su TV8 e Sky. Leclerc e Hamilton sono tra i piloti in pista per conquistare la pole position. Gli appassionati possono seguirle anche in streaming tramite le piattaforme ufficiali dei broadcaster. La sessione si svolge con i piloti che cercano di migliorare i loro tempi sul circuito australiano.
F1, GP Australia 2026: orari FP3 e qualifiche 7 marzo, tv, streaming, programma Sky e TV8Sabato 7 marzo andrà in scena la seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di F1.
F1 | GP Australia, nelle seconde libere svetta la McLaren di Piastri. Le Ferrari quarta e quinta con Hamilton davanti a Leclerc. #ANSA x.com