F1 Max Verstappen | Prima di parlare vorrei provare la macchina non voglio commentare troppo presto

Max Verstappen ha dichiarato di voler provare la vettura prima di esprimere commenti sulla nuova monoposto. Con l’avvicinarsi dei test di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio, i team si preparano a valutare le novità tecniche e le performance delle auto. Questo momento rappresenta un passo importante per la Formula 1 in vista della stagione, che si preannuncia ricca di sfide e cambiamenti.

Si avvicina il ritorno in pista della F1 che disputerà i primi test della stagione a Barcellona dal 26 al 30 gennaio. Le scuderie in queste settimane stanno presentando alla stampa le nuove monoposto per il 2026, in attesa di scendere in pista per testare le prime sensazioni dei piloti. Tra queste anche la Red Bul l che, a Detroit, ha presentato la nuova RB22. Il team di Milton Keynes ha per il prossimo anno affidato la vettura nelle mani di Isack Hadjar, al secondo anno in F1, e dell’ormai esperto Max Verstappen, uomo Red Bull dal 2016. Proprio l’olandese ha deciso di limitare le prove al simulatore ed affidarsi di più alle sensazioni “reali” sulla vettura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Prima di parlare vorrei provare la macchina, non voglio commentare troppo presto” Leggi anche: F1, Max Verstappen: “Tanti problemi alla macchina, dovrò cambiare qualcosa per domani” Leggi anche: F1, Max Verstappen: “La macchina ha problemi notevoli. Domani dovrebbe piovere ed io ci proverò” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Max Verstappen: The Ultimate Onboard Collection | Best Onboards | Qatar Airways Argomenti discussi: Max Verstappen: Le cose da sapere sul pilota di F1; Mercedes – Il primo regalo per Max Verstappen?; Dalla prima Ford alla F1 2026: la folle settimana di Verstappen; Max Verstappen eccitato per la sorpresa sulla nuova Red Bull F1 2026: Lo chiedevo da un bel po'. La previsione shock su Verstappen: l’ex F1 terrorizza l’olandese, il futuro potrebbe non essere roseoA parere di Johnny Herbert, Max Verstappen potrebbe non vincere più mondiali, a causa del nuovo cambio di regolamenti. reportmotori.it F1 | Il futuro di Verstappen tra Ferrari, Mercedes, Aston Martin e… il ritiro: ecco cos’ha rivelato l’olandeseMax Verstappen pensa al futuro, dentro o fuori la F1: tra Ferrari, Mercedes e Aston Martin, l'olandese ha le idee chiare. f1ingenerale.com In un’intervista a Blick, Max Verstappen ha tracciato chiaramente le sue priorità: dopo oltre 230 Gran Premi e quattro titoli mondiali, il suo obiettivo non è arrivare ai sette Mondiali, perché per lui la famiglia e i figli vengono prima di tutto. Verstappen ha parlato d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.