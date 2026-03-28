F1 Lando Norris | Contento del quinto posto poteva andare anche peggio

Nel Gran Premio del Giappone 2026, terza gara del campionato mondiale di Formula 1, il pilota Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position. Nella stessa occasione, il pilota Lando Norris ha dichiarato di essere soddisfatto del quinto posto, aggiungendo che la situazione avrebbe potuto essere ancora peggiore.

È Andrea Kimi Antonelli il poleman del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sullo storico circuito di Suzuka. il giovane bolognese è stato nettamente il più veloce nella Q3, firmando nel primo time attack il crono di 1’28?778 ed aggiudicandosi la seconda partenza al palo consecutiva dopo quella ottenuta a Shangai. La Mercedes si porta a casa l’ennesima doppietta di questo avvio di stagione con il leader del Mondiale George Russell che scatterà domani dalla seconda casella. Ritardo di 298 millesimi per il britannico davanti ad una McLaren apparsa rinata in Giappone. Oscar Piastri chiude la sua qualifica al terzo posto (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Contento del quinto posto, poteva andare anche peggio” Articoli correlati Leggi anche: F1, George Russell: “Poteva andare peggio, sono riuscito a limitare i danni” F1, Lando Norris: “Sarà una stagione lunga, possiamo migliorare con il passare del tempo”Una nuova stagione da affrontare con una visione diversa, ovvero con un titolo da difendere. Lando Norris' Journey To Formula 1 World Champion Una selezione di notizie su Lando Norris Temi più discussi: Nuovi problemi per la McLaren e limite di una componente già raggiunto in questa stagione; F1 Giappone, problemi idraulici su McLaren di Norris: Venerdì storto; Gp Giappone - Norris invoca tempo ed esprime fiducia nella McLaren; Formula 1 | Sainz: Scelta giusta lasciare la McLaren alla fine del 2020. F1, Lando Norris: Non abbiamo fatto i giri necessari, ma abbiamo imparato qualcosaUn venerdì tutto sommato positivo per Lando Norris. Il detentore del titolo si è infatti attestato in top 4 in entrambe le prove libere valide per il GP ... oasport.it Norris: Pochi giri, giornata negativa. Sono indietro. VIDEOLando Norris vede il bicchiere mezzo vuoto dopo un venerdì a due facce in Giappone: 35 minuti persi nelle prime prove libere e un'altra mezz'ora ai box nella seconda sessione per problemi tecnici sull ... sport.sky.it Ancora #problemi per Lando #Norris che, anche oggi, si vede costretto ai box per un problema tecnico alla sua power unit: tutti i dettagli #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 #JapaneseGp - facebook.com facebook RISULTATI FP1 1 George Russell 2 Kimi Antonelli 3 Lando Norris 4 Oscar Piastri 5 Charles Leclerc #JapaneseGP #F1 x.com