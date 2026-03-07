F1 GP Australia 2026 | orario gara 8 marzo tv streaming programma Sky e TV8

Domenica 8 marzo si svolgerà il Gran Premio d'Australia di Formula 1 sul circuito di Albert Park a Melbourne. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Sky e TV8. L'evento segnerà l'inizio del campionato 2026, con le vetture pronte a scendere in pista per la prima volta in questa stagione.

Domenica 8 marzo sarà l’Australia ad aprire le danze. Il sipario si alzerà sul tracciato cittadino dell’Albert Park Circuit di Melbourne, cornice iconica del Gran Premio nella terra dei canguri, pronto a inaugurare una stagione che si preannuncia combattutissima. Gli appassionati italiani dovranno puntare la sveglia per seguire in diretta la gara, visto l’orario della partenza: 05:00 nostrane. Ci si aspetta una Mercedes in grande spolvero per quanto fatto vedere nel week end, ma attenzione ad alcune variabili dettate dal cambio epocale del regolamento: monoposto e power unit di nuove generazione che possono far dubitare sull’iniziale consistenza delle singole vetture. 🔗 Leggi su Oasport.it

George #Russell in pole in Australia: prima fila tutta #Mercedes. Come è andata per le #Ferrari #f1 #formula1 #7marzo #iltempoquotidiano x.com

George Russell vola in Australia: pole position per il pilota Mercedes davanti a Kimi Antonelli! Ferrari giù dal podio con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton settimo. Chi vincerà il GP di Melbourne - facebook.com facebook