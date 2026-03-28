F1 GP Giappone | orari Tv griglia di partenza e scheda del circuito di Suzuka

La gara di Formula 1 in Giappone si svolgerà domenica a Suzuka, con la diretta su Sky Sport F1 e streaming su Now, mentre TV8 trasmetterà la gara in differita. La terza tappa della stagione prevede la griglia di partenza e la scheda del circuito. La competizione si svolge nel circuito di Suzuka, famoso per le sue curve rapide e il layout impegnativo.

Dopo le prove libere e l'emozionante sessione di qualifiche è arrivato il momento decisivo per il terzo appuntamento stagionale del mondiale di Formula 1. Sullo storico circuito di Suzuka, infatti, è tutto pronto per il Gran Premio del Giappone, in programma domenica 29 marzo 2026. A scattare davanti a tutti sarà ancora una volta una delle monoposto W17 E Performance schierate dal team Mercedes-Amg Petronas F1, con Andrea Kimi Antonelli che ha centrato la seconda pole consecutiva (in carriera) dopo l'acuto di George Russell all'esordio in Australia. A due settimane di distanza dalla prima, il pilota bolognese è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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