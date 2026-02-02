Questa settimana si sono conclusi i primi test ufficiali della stagione di Formula 1. I piloti hanno preso confidenza con le nuove monoposto in vista del primo Gran Premio, e tra loro c’è anche Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota ha detto di aver fatto un buon collaudo a Barcellona e non vede l’ora di tornare in pista.

Si sono conclusi in settimana i primi test della stagione di F1. In attesa del primo Gran Premio della stagione, i piloti sono scesi per la prima volta in pista nel 2026 per testare ufficialmente le nuove monoposto. Nelle cinque giornate sul circuito del Montmelò, in Spagna, le scuderie hanno iniziato a raccogliere i primi dati per sviluppare al meglio la vettura. Uno dei team più attivi a Barcellona è stata sicuramente la Mercedes. La scuderia britannica è risultata seconda per giri percorsi (168 in totale), dietro solo alla Ferrari, ed ha messo in pista una delle vetture più pronte del paddock, dimostrando una invidiabile continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “A Barcellona è stato un buon collaudo, non vedo l’ora di tornare in macchina”

Approfondimenti su Antonelli Kimi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

POV: incontri Kimi Antonelli e parte una gara di Formula 1 con la tua Fiat…

Ultime notizie su Antonelli Kimi

Argomenti discussi: Kimi Antonelli tedoforo: la corsa con la torcia si trasforma in una gara di F1; La nuova Mercedes si presenta on-line: ecco render e livrea della W17 di George Russell e Andrea Kimi Antonelli; F1, la presentazione Mercedes per il Mondiale 2026: i piloti Antonelli e Russell; F1 | Kimi Antonelli tedoforo per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

F1, Andrea Kimi Antonelli: A Barcellona è stato un buon collaudo, non vedo l’ora di tornare in macchinaSi sono conclusi in settimana i primi test della stagione di F1. In attesa del primo Gran Premio della stagione, i piloti sono scesi per la prima volta in ... oasport.it

Antonelli: Shakedown ottimo, non vedo l’ora dei test del BahrainIl pilota della Mercedes ha concluso la sua tre giorni a Barcellona con altri 90 giri e buone sensazioni dalla monoposto 2026 ... formulapassion.it

La Mercedes nei test prestagionali 2026 della Formula 1 a Barcellona ha inanellato oltre 500 giri con George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Un dato, questo, che pure Andrew Shovlin, responsabile delle operazioni in pista del team, ritiene impressionante. - facebook.com facebook

Un tedoforo d'eccezione con me a Palmanova. E non ci credevo quando l'ho visto: Andrea Kimi Antonelli! (E mia mamma, colei che mi ha trasmesso la passione per la F1 fin da piccolo, anche se ora sono NASCARofilo) #TeamTedofori #TorchRelay2026 #Mil x.com