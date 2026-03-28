F1 | Antonelli in pole in Giappone Ferrari quarta e sesta
Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone, la terza tappa del campionato di Formula 1, Kimi Antonelli ha ottenuto la posizione di testa. La Ferrari si è piazzata quarta e sesta nelle classifiche delle prove ufficiali.
AGI - Kimi Antonelli ha conquistato la pole position al gran premio del Giappone, terza prova della stagione di Formula 1. Il giovanissimo pilota della Mercedes si è piazzato nelle prove ufficiali davanti al compagno di squadra George Russell. Le Ferrari. Terzo l'australiano Oscar Piastri su McLaren. Quarta la Ferrari Charles Leclerc, mentre il compagno di scuderia Lewis Hamilton partirà dalla sesta posizione. 🔗 Leggi su Agi.it
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la Repubblica. . Kimi Antonelli partirà dalle pole anche nel Gp del Giappone, terza prova del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Suzuka il pilota italiano della Mercedes è stato il più veloce precedendo il compagno di squadra George Russell, leader del mo - facebook.com facebook
Pole abbastanza netta di Kimi Antonelli a Suzuka, rispunta Piastri davanti alle Ferrari. Nelle prime 3 qualifiche il problema più significativo della Ferrari é che non riesce a migliorare quei 3 decimi tra Q2 e Q3 #AutoRacer x.com