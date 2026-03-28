L'ex attaccante del Milan, Alexandre Pato, ha dichiarato di aver vissuto un’esperienza molto positiva durante il suo periodo con il club. Ha affermato che indossare la maglia rossonera gli ha lasciato ricordi indelebili e un senso di soddisfazione personale. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista rilasciata ai microfoni di una emittente sportiva.

L'ex attaccante brasiliano del Milan Alexandre Pato ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia con Francesco Letizia al termine di un evento organizzato da Fondazione Milan a New York. L'ex attaccante verdeoro ha rivoluto soffermarsi sui ricordi legati ai primi giorni al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il Milan ha dato quello che volevo da piccolo. Ho giocato all'Internacional, ha il mio cuore, mi ha accolto a 11 anni, mi ha dato quello che la mia mamma e il mio papà in quel momento non mi potevano dare, io dormivo da loro. Mi davano cibo. Mi hanno aiutato tanto, ma anche il Milan mi ha aiutato a farmi scoprire dal mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Pato: “Venire in rossonero è stato davvero bello, rimane nel mio cuore”

Articoli correlati

Brignone cuore rossonero: “Il mio idolo nel Milan e …”Federica Brignone, oro olimpico in superG ai Giochi di Milano Cortina 2026, aveva parlato della sua passione per il Milan.

Brignone cuore rossonero: “Il mio idolo nel Milan, il calcio e la scelta dello sci”Nel 2019, in un’intervista rilasciata ai canali del Milan, Federica Brignone, oro olimpico in superG ai Giochi di Milano Cortina 2026, aveva...

Tutti gli aggiornamenti su Ex Milan Pato Venire in rossonero è...

Discussioni sull' argomento Alexandre Pato sceglie il momento più bello vissuto al Milan: Quel giorno rimasi impressionato; Pato ricorda l’arrivo al Milan: Ancelotti mi fece capire il rispetto.

Milan, l'ex Niang svela: Pato mi ha sconvolto, era il più forte. Neanche Mbappé fa quelle coseIn un'intervista concessa a BeIN Sports, una vecchia conoscenza del Milan ha riesumato dolci ricordi e tempi d'oro in rossonero. Si tratta di. tuttomercatoweb.com

Pato e il Milan: Ancelotti e i super campioni, ricordi indelebili. E in futuro...Pato e il Milan, una storia fatta di ricordi indelebili. E il brasiliano non chiude a un futuro nuovamente insieme. Pato è stato protagonista dell'ultima puntata del BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli ... calciomercato.com

Il Milan si gode il suo nuovo diamante grezzo: Zachary Athekame, alla prima stagione in Serie A, ha numeri migliori di Alex Jimenez, scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook

Ex #Milan, #Simic: "Purtroppo i rossoneri hanno perso tanti punti con le piccole. #Modric è un fenomeno" #SerieA #SempreMilan x.com