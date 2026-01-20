Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Real Madrid-Olimpia Milano, partita valida per l’Eurolega 2026. Seguite con noi gli aggiornamenti e le principali fasi dell’incontro, che si disputa in trasferta in Spagna. Rimanete sintonizzati per tutte le novità e i risultati aggiornati di questa sfida di alto livello tra due delle squadre più competitive del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega di basket 2026. Primo impegno del doppio turno settimanale per i meneghini in Europa, che giocheranno anche giovedì sera all’Allianz Cloud contro lo Zalgiris Kaunas. L’EA7 Emporio Armani vuole reagire immediatamente al ko interno contro la Stella Rossa (96-104) dove hanno ceduto nel quarto conclusivo dopo aver condotto per 30’, dove non sono bastati i 22 punti di Shavon Shields e i 13 di Leandro Bolmaro. 11-11 è il record degli uomini di ‘Peppe’ Poeta, che rimangono comunque in zona play-in quindi ancora in corsa per proseguire la stagione regolare ma serve un successo per non perdere terreno dalle dirette avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi ad AteneBenvenuti alla diretta live di Panathinaikos-Olimpia Milano, partita valida per l’Eurolega basket 2026.

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi ad Atene con diverse assenze importanti per i meneghiniSegui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Olimpia Milano, valida per la stagione 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! oasport.it

Albert Lesan, giornalista spagnolo, ha fatto dichiarazioni molto dure contro Kylian Mbappé e lo ha incolpato del brutto momento che sta vivendo il Real Madrid. “Bisogna essere molto mediocri, e molto falsi, e molto poco sportivi quando stai per fare il pasill - facebook.com facebook

#Klopp e la clamorosa apertura al #RealMadrid: "Avevo detto che non sarei tornato, ma..." x.com