Segui in tempo reale la partita di Eurolega basket 2026 tra Real Madrid e Olimpia Milano, in programma alla Movistar Arena in Spagna. Qui troverai aggiornamenti costanti sulla sfida, iniziata con la palla a due. Ricordiamo anche un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente ferroviario in Andalusia, in segno di rispetto e solidarietà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Minuto di silenzio per la tragedia dell’incidente ferroviario in Andalusia di pochi giorni fa. 20:43 E’ il momento della presentazione dei due roster, con gli spalti dell’impianto della capitale spagnola che si stanno man mano riempiendo. 20:40 Squadre già sul parquet della Movistar Arena di Madrid, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti. 20:37 Coach ‘Peppe’ Poeta, attraverso il sito della società milanese, ha presentato così la sfida odierna:” Siamo coscienti di affrontare un Real Madrid in grandissime condizioni di forma che soprattutto in casa ci sta facendo vedere perché è una delle principali candidate al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna, si alza la palla a due alla Movistar Arena

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in SpagnaBenvenuti alla cronaca in tempo reale di Real Madrid-Olimpia Milano, partita valida per l’Eurolega 2026.

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto fondamentale per i play-in, si alza la palla a due all’Allianz CloudSegui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Real Madrid, sfida decisiva per i play-in di Eurolega 2026.

