Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 28 gennaio 2026

Stasera alle 20,30 si tiene l’estrazione di VinciCasa, il gioco che permette di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I giocatori sono in attesa di scoprire se i loro numeri saranno tra quelli estratti oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. La tensione è alta tra chi spera di cambiare vita con un colpo di fortuna.

Estrazione VinciCasa oggi 28 gennaio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell'estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 27 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 26 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 25 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 24 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 23 GENNAIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 28 gennaio 2026: come funziona.

