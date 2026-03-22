Tudor ancora una sconfitta per il tecnico ex Juve | esonero in arrivo? Cosa filtra dal Tottenham sul futuro dell’allenatore

Tudor, ancora una sconfitta per il croato e l’esonero è destinato a trasformarsi in qualcosa di reale. Le ultime sul futuro dell’ex Juve. Il mondo del calcio inglese è scosso da una crisi profonda che sta colpendo uno dei club più prestigiosi della City: il futuro di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham appare oggi più che mai appeso a un filo. Il tecnico croato, arrivato con grandi aspettative per dare solidità e carattere alla squadra, si trova ora nel mirino della critica e della tifoseria. Il ruolino di marcia recente è infatti impietoso: il destino di Tudor al Tottenham è a rischio a causa di un crollo verticale delle prestazioni che ha coinvolto ogni competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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