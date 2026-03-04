Il Tottenham sta valutando la possibilità di esonerare l’allenatore croato, dopo le recenti difficoltà incontrate durante questa stagione. La decisione potrebbe essere presa nei prossimi giorni, in seguito a incontri tra la dirigenza e i vertici del club. La squadra ha registrato risultati deludenti e si pensa a un cambio sulla panchina prima della fine dell’anno.

Sorloth Juventus, l’attaccante norvegese resta nel mirino dei bianconeri. L’ostacolo per portarlo alla corte di Spalletti Nico Gonzalez, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid? L’argentino è out per infortunio. I dettagli Alajbegovic alla Juve, i bianconeri sono sulle tracce del ‘nuovo’ Yildiz: la valutazione del classe 2007 e la concorrenza da battere Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. Sul campo in sintetico dico questo» Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor, il Tottenham pensa già alla separazione con il tecnico croato? Le ultimissime sul futuro dell’ex Juve

Tudor Tottenham, il croato ha firmato! L’ex Juve torna in panchina: accordo fino a giugno e per il futuro…Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il...

Tottenham in crisi: Tudor furioso dopo il ko col Fulham. Arbitro e squadra nel mirino, cosa ha detto il tecnico croatoChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato...

Contenuti utili per approfondire Esonero Tudor.

Temi più discussi: Incubo Tottenham, Tudor già a rischio. I tifosi increduli: Ha una clausola per...; L'ombra del fallimento Juve sul Tottenham: perché la cura Tudor sta portando gli Spurs in Serie B; Premier League, Tottenham-Arsenal 1-4: debutto amaro per Tudor, Arteta a +5 sul City; Un esonero a peso d'oro: svelato l'impatto della buonuscita di Tudor e dello staff sulle casse della Juventus.

Clamoroso Tudor, il Tottenham pensa già all'esonero. Retroscena De LaurentiisDa quando è arrivato al Tottenham, Igor Tudor non è riuscito a dare la scossa alla squadra. I suoi risultati, infatti, sono sulla scia di quelli dell'esonerato Thomas Frank. A soli dieci giorni dal su ... msn.com

Tottenham, la papera di Vicario derisa sull'account della Premier, è bufera. Tudor già rischia l'esoneroL'account di Premier League rimuove un video ironico su Vicario dopo la protesta del Tottenham. Intanto gli Spurs di Tudor sprofondano e temono la retrocessione. sport.virgilio.it

Due partite, due sconfitte per Igor Tudor al Tottenham 16esimo posto in classifica, a soli 4 punti dalla zona retrocessione In Inghilterra è immediatamente iniziata la discussione sull'allenatore, con alcuni media che definiscono "imbarazzante" la situazione d facebook