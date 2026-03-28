Fin dall’antichità, le uova di storione sono state colonna dell’alimentazione di pescatori e nobili. Leonardo Da Vinci pensò di donare uno scrigno della preziosa vivanda a Beatrice d’Este e Ludovico il Moro, freschi sposi. Giacomo Casanova, nel suo eclettismo di stimolatore di ferormoni multisensoriali, sapeva bene come usare, a mò di grimaldello goloso, ostriche e caviale per farsi accogliere tra le braccia della bella di turno come ben narrato nei suoi diari e il tema del rapporto tra le pepite di Nettuno che possono creare una felice sinergia reciproca tra piaceri della gola e altri conseguenti ci viene ben descritto dalla brava Lejla Mancusi Sorrentino nel suo ultimo libro Delizie afrodisiache, dove si viaggia ai quattro palmenti tra caviale, ostriche, aragoste e frutti di mare assortiti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Esiste un oro nero che è afrodisiaco. Dai Fenici ai russi: pazzi per il caviale

Articoli correlati

Oscar 2026, il menu per la cena post cerimonia dello chef Wolfgang Puck: dal caviale al sushi, dalla pizza ai dolci con oro liquido a 24 caratiNel menu sono previsti alcuni grandi classici e piatti forti di Wolfgang Puck, come la chicken pot pie e i cracker al salmone a forma di statuetta,...

"Meno male che Trump c’è. Così perfino l’Europa ha scoperto che esiste la Groenlandia e che russi e cinesi occupano l’Atlantico"Nell'ampia pagina dedicata ai movimenti geopolitici dell'Atlantico, che ha assunto rilevanza cruciale in queste settimane, durante l'ultima puntata...