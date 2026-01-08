In un contesto geopolitico in continua evoluzione, l'attenzione si concentra sull'Atlantico e sui recenti sviluppi che coinvolgono Russia, Cina ed Europa. Durante l'ultima puntata di Porta a Porta, il direttore Tommaso Cerno ha offerto un'analisi approfondita e realista di questa situazione, evidenziando come le dinamiche di potere e le nuove strategie siano diventate centrali nei rapporti internazionali. Una panoramica essenziale per comprendere i cambiamenti in atto in questa regione strategica.

Nell'ampia pagina dedicata ai movimenti geopolitici dell'Atlantico, che ha assunto rilevanza cruciale in queste settimane, durante l'ultima puntata di Porta a Porta, il direttore Tommaso Cerno ha effettuato un'analisi centrata e realista di quanto sta accadendo. Il direttore del Giornale ha posto il proprio focus sulla miopia europea degli ultimi anni, che ha completamente ignorato l'area atlantica, cortile di casa condiviso con gli Stati Uniti, lasciando che fossero altre potenze a prenderne il controllo. " Invece di fare quelli che spiegano a Trump come si fa il presidente degli Stati Uniti dovremmo chiederci cosa stava succedendo nell’Atlantico, in Sud America, nel Mediterraneo, mentre l’Europa parlava di regolamenti per regolamentare altri regolamenti che regolamentavano altri regolamenti ", ha dichiarato il direttore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Meno male che Trump c’è. Così perfino l’Europa ha scoperto che esiste la Groenlandia e che russi e cinesi occupano l’Atlantico"

Leggi anche: ‘Trump vuole comprare la Groenlandia’: l’indiscrezione di Rubio che infuria l’Europa

Leggi anche: In questa nostra epoca che ha scoperto la centralità del consenso, lo sappiamo bene: nessuna espressione di affetto è dovuta, tanto meno da parte di un bambino (anche se le zia ci resta male)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ue: Renzi, 'meno male che Mattarella c'è, Trump passa, smantellare burocrazia europea' - Averlo eletto è stato un bene, a maggior ragione con un Governo sovranista. lagazzettadelmezzogiorno.it

Perché Trump vuole conquistare la Groenlandia: Cina, USA e la guerra silenziosa dell’Artico

Disastroso il Var di Marini in Napoli-Verona e meno male che Rocchi era in tribuna Il Corsport: Marini premiato dopo gli errori di domenica a Firenze. Giusto annullare il gol di Hojlund ma su Buongiorno c'era fallo. https://www.ilnapolista.it/2026/01/disastroso-il- facebook

Adorante racconta la sua storia e a suo modo conferma: meno male che è successo a noi. x.com