Eros Ramazzotti ha commentato pubblicamente il brano di Sal Da Vinci legato al Festival di Sanremo, affermando che ci sono artisti italiani migliori. Le sue parole hanno suscitato una reazione immediata tra i fan, alimentando un dibattito che si ripete spesso nel mondo musicale italiano tra chi preferisce la tradizione e chi invece si orienta verso le novità.

Le dichiarazioni sono arrivate a Copenaghen, nel contesto di una tournée molto ampia: 85 date programmate, un calendario destinato a protrarsi fino a metà 2027 e numeri già significativi, con circa 700 mila biglietti venduti. Un percorso che in estate prevede anche il ritorno sugli stadi italiani. Ramazzotti ha chiarito di conoscere Sal Da Vinci da moltissimo tempo, ricordando esplicitamente: “Il suo pezzo lo conosco da quando l’ho invitato in Nazionale cantanti a fine anni 90”. Un passaggio che colloca il rapporto tra i due artisti su un piano di lunga frequentazione e stima personale. Allo stesso tempo, il cantante romano ha separato il piano umano da quello strettamente artistico, esprimendo una valutazione diretta sulla proposta sanremese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Eros Ramazzotti spietato: “Sal Da Vinci? C’è di meglio in Italia”. Furia dei fan

Leggi anche: L'omaggio a Mogol, Sal Da Vinci si commuove, Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano l'Ariston

Eros Ramazzotti su Sal Da Vinci: “Il suo pezzo lo conosco da quando l’ho invitato in Nazionale cantanti a fine anni 90”Le parole di Eros Ramazzotti sul brano presentato da Sal Da Vinci al Festival di Sanremo hanno acceso il dibattito tra addetti ai lavori e pubblico.

Altri aggiornamenti su Eros Ramazzotti.

Argomenti discussi: Eros Ramazzotti spietato: Sal Da Vinci? C’è di meglio in Italia. Furia dei fan.

Eros Ramazzotti chi è: biografia, carriera, vita privata e figliLa terza serata del Festival di Sanremo si accende con uno degli ospiti più amati dal pubblico italiano e internazionale: Eros Ramazzotti. Sul palco dell’Ariston duetterà con Alicia Keys in ... blitzquotidiano.it

Sanremo 2026, Top e Flop della terza serata: Eros e Sal Da Vinci da standing ovation, Pantani scatenato. Irina Shayk, se la bellezza non basta piùLa terza serata di Sanremo 2026 si conferma un ottovolante di emozioni, dove la storia della musica italiana si intreccia con i riscatti personali e ... msn.com