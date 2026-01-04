Puglia tra le regioni più colpite dall’ondata influenzale | la dieta per difendersi a tavola da freddo e contagi

La Puglia registra un aumento dei casi influenzali, in linea con l’andamento nazionale. Con il picco dei contagi previsto subito dopo l’Epifania, è importante adottare un’alimentazione equilibrata che supporti le difese immunitarie e favorisca il benessere durante le fredde giornate invernali. Una dieta adeguata può contribuire a rafforzare l’organismo e a prevenire i malanni stagionali.

La Puglia è tra le regioni più colpite dall'ondata influenzale che sta attraversando l'Italia e, con il picco dei contagi atteso subito dopo l'Epifania, arriva la dieta che aiuta ad affrontare freddo e influenza sostenendo l'organismo. A suggerire cosa portare in tavola per rafforzare le difese.

