Epatite A in forte crescita in Italia | Lazio Campania e Puglia le regioni con più casi

In Italia si registra un aumento significativo dei casi di epatite A, con le regioni del Lazio, Campania e Puglia che segnalano i numeri più elevati. Contestualmente, si osserva una diminuzione delle infezioni da epatite B e C, mentre si registra un incremento di quelle da epatite E. I dati sono stati diffusi dagli enti sanitari nazionali, evidenziando un mutamento nell'andamento delle diverse forme di epatite.

(Adnkronos) – Sono "in forte crescita" i casi di epatite A in Italia, mentre calano quelli di epatite B e C e aumenta l'epatite E. E' il trend fotografato dal bollettino del sistema di sorveglianza Seieva coordinato dall'Istituto superiore di Sanità, pubblicato oggi con anche un focus sull'andamento del focolaio di epatite A in corso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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