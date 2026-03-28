Casi di Epatite A il sindaco di Pozzuoli scrive al prefetto | Evitare gli allarmismi impatto su ristoranti e pescherie

Il sindaco di Pozzuoli ha inviato una lettera al prefetto per chiedere l’organizzazione di un tavolo di confronto con l’Asl e i rappresentanti dei Comuni, al fine di affrontare la diffusione di casi di epatite A. Nella comunicazione si sottolinea l’esigenza di evitare allarmismi e si evidenziano le ripercussioni negative sull’attività di ristoranti e pescherie della zona.

Il sindaco di Pozzuoli chiede un tavolo in Prefettura con Asl e Comuni per gestire l’epatite A e sostenere pesca e ristorazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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