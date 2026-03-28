A Messina si è svolta la manifestazione “l’ora del Ponte” con la partecipazione di Enzo Bianco, ex ministro dell’Interno e sindaco di Catania. Durante l’evento, l’ex esponente politico ha inviato una nota attraverso l’ufficio stampa della Lega, affermando che il ponte sullo Stretto deve essere realizzato e che Matteo Salvini merita il sostegno.

"Sono stato sempre convinto della necessità di questa opera e non cambio idea per ragioni o per schieramento politici", ha detto l'ex sindaco di Catania C'era anche Enzo Bianco a Messina, sul palco per la manifestazione “l’ora del Ponte”. L'ex ministro dell’Interno e sindaco di Catania ha inviato una nota tramite l'ufficio stampa della Lega. “Il ponte sullo Stretto va fatto. Sono stato sempre convinto della necessità di questa opera e non cambio idea per ragioni o per schieramento politici. Ero in un governo in cui il ministro delle Infrastrutture Nerio Nesi ci convinse della bontà del Ponte. Oggi sono qui per ribadire che Matteo Salvini merita il sostegno per l’impegno che sta mettendo con il suo dicastero affinché il ponte sullo Stretto diventi realtà”, ha detto Bianco. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Enzo Bianco sul palco della Lega: "Il ponte sullo Stretto va fatto, Salvini merita sostegno"

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DOMANI A MESSINA LA MANIFESTAZIONE “L’ORA DEL PONTE” CON OLTRE 40 ASSOCIAZIONI. TANTE LE ADESIONI. PRESENTI MATTEO SALVINI, ENZO BIANCO, RENATO SCHIFANI E ROBERTO OCCHIUTO. (redazione) Domani, sabato 28 marzo all - facebook.com facebook