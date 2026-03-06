Ponte sullo Stretto | scontro Lega e Genovese sul Sesto Quartiere

La disputa per la presidenza del Sesto Quartiere, l’area di cantiere del Ponte sullo Stretto a Torre Faro, vede coinvolti rappresentanti della Lega e di un altro partito locale. La posizione sulla gestione del quartiere si scontra tra le due forze politiche, evidenziando divisioni all’interno del centrodestra. La questione si concentra sulla leadership dell’area interessata ai lavori del ponte.

La battaglia per la presidenza del Sesto Quartiere, cuore pulsante dell'area di cantiere del Ponte sullo Stretto a Torre Faro, si presenta come un campo di scontri politici dove il centrodestra appare frammentato. Mentre la Lega spinge per imporre il proprio candidato alla guida dell'amministrazione locale, il gruppo Genovese ha già espresso un rifiuto netto riguardo al nome proposto. La situazione si complica ulteriormente verso le elezioni amministrative previste per il 2026, con trattative ancora aperte e nessuna decisione definitiva presa. Il conflitto si estende anche al Settimo Quartiere, dove manca compattezza nella coalizione di governo sulla scelta del presidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

