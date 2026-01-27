Ponte sullo Stretto il Quirinale solleva perplessità sul Dl Commissari | cosa va corretto

Il decreto riguardante i commissari per le grandi opere, tra cui il Ponte sullo Stretto, è attualmente in sospeso. Il Quirinale ha espresso perplessità sulle norme contenute, evidenziando la necessità di ulteriori correzioni prima di procedere. La situazione richiede un approfondimento e un'analisi accurata delle modifiche necessarie per garantire chiarezza e corretta attuazione del provvedimento.

Lo schema di decreto sui commissari per le grandi opere, che include alcune norme specifiche sul Ponte sullo Stretto, resta al momento in sospeso. Nonostante il Governo ne avesse annunciato l'imminente approvazione, il provvedimento ha rallentato il suo iter verso il Consiglio dei ministri:

