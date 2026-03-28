Ennesimo incidente all' incrocio di San Bonico | donna incastrata nell' auto dopo lo scontro

Sabato mattina, in strada Valnure alla rotonda di San Bonico, si è verificato un incidente tra una Suzuki Swift e un'Audi A3. Durante l’impatto, una donna è rimasta intrappolata all’interno della vettura coinvolta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarla dall’auto e prestarle assistenza. La dinamica esatta dello scontro è ancora in fase di accertamento.

Scontro tra una Suzuki Swift e un’Audi A3 in strada Valnure, alla rotonda di San Bonico nella mattinata di sabato 28 marzo. Una donna di 61 anni è rimasta ferita.Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, intervenuti con tre pattuglie, pare che l'utilitaria si stesse immettendo sulla statale 654 provenendo da via Fornari, quando si è verificato l’impatto con l’Audi diretta verso Podenzano. Un urto molto violento, che ha scaraventato la Suzuki in mezzo all’aiuola della rotatoria mentre l’Audi ha terminato la sua corsa a qualche decina di metri di distanza.A prestare i primi soccorsi, un equipaggio della Pubblica Assistenza di San Giorgio, in transito nei momenti appena successivi all’incidente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ennesimo incidente all'incrocio di San Bonico: donna incastrata nell'auto dopo lo scontro Articoli correlati Incidente tra scuolabus e auto, donna incastrata nell’auto e paura per i bambini: 7 soccorsi dal 118Mercatale di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), 18 febbraio 2026 – Incidente contro lo scuolabus: donna incastrata tra le lamiere, paura per i bambini. Leggi anche: Tragico incidente in città, scontro tra auto e furgone all'incrocio: muore una donna