Per il momento nessun allarme energia Squeri FI spiega perché

Attualmente non ci sono segnali di crisi energetica. Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile, mentre il gas naturale viene quotato a 60 euro a megawattora. In Italia, il costo del gasolio supera i 2,3 euro al litro. Un esponente di Forza Italia ha spiegato i motivi di questa situazione senza segnalare allarmi o emergenze.

Petrolio oltre i 100 dollari al barile, gas a 60 euro a megawattora. E, in Italia, gasolio oltre i 2,3 euro al litro. Numeri che messi in sequenza, danno la cifra della difficoltà del momento. C’è chi potrà cavarsela anche bene, come la Francia dal cuore nucleare, o gli stessi Stati Uniti, primo produttore di greggio al mondo. Il governo di Giorgia Meloni ha preso in mano la situazione. Tra poche ore, salvo sorprese, il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare la norma sulle cosiddette accise mobili, misura introdotta dallo stesso esecutivo nel 2023 e che prevede la possibilità di adottare un taglio delle accise su benzina e diesel utilizzando le maggiori entrate nelle casse pubbliche dovute all’Iva applicata sul costo del petrolio, il cui importo sale insieme al prezzo della materia prima. 🔗 Leggi su Formiche.net

