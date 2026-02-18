Marzo è il Mese della Consapevolezza sull’Endometriosi

Marzo è stato scelto come il mese dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi, una malattia che colpisce molte donne e spesso viene ignorata. L’A.P.E. (Associazione Progetto Endometriosi) festeggia 20 anni di attività e ha deciso di organizzare numerosi eventi in tutta Italia, tra incontri, seminari e campagna di sensibilizzazione. L’obiettivo è informare più persone possibile e sfatare i miti sulla condizione. Durante il mese, le associazioni coinvolgono cliniche, scuole e palestre per diffondere messaggi chiari e puntuali sulla malattia.

È marzo, diamo voce all’endometriosi L’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi compie 20 anni e organizza un mese di iniziative in tutta Italia per creare consapevolezza sulla malattia. Vent’anni fa, il 14 febbraio 2006, nasceva l’A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi, un’associazione formata da donne volontarie di tutta Italia, impegnate nel fare informazione e creare consapevolezza sulla patologia, che ne colpisce una su 10. Un’associazione che in 20 anni ha costruito passo dopo passo una rete solida e appassionata, fatta di pazienti, professionisti della salute e persone uniti da un obiettivo comune: dare voce e supporto a tutte coloro che convivono con questa malattia cronica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Marzo è il Mese della Consapevolezza sull’Endometriosi Incontri nelle scuole sull’endometriosiSabato, due scuole superiori di Cesena ospiteranno un incontro dedicato all’endometriosi e alla salute mestruale delle adolescenti. Voci nel silenzio, a teatro luci e ombre sull'endometriosiIl Teatro Petrella di Longiano ha organizzato domenica 15 marzo alle 15 un evento dedicato all'endometriosi, una malattia spesso ignorata dalle donne che ne soffrono. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A marzo, a Conegliano, il Mese del Corpo: Open Day di Medicina Estetica; I corsi di MakeitModena nei mesi di febbraio e marzo; Dove andare a marzo con i bambini: 7 destinazioni da sogno per tutta la famiglia; 5 mete dove fare il bagno a marzo (senza volare ai tropici). INVERNO, attenzione a Marzo: è il mese delle nevicate più intenseParadosso? Dipende. In passato, quando le condizioni meteo climatiche non erano minimamente paragonabili alle attuali, Marzo sapeva essere davvero ... meteogiornale.it Dove andare a marzo 2026: 7 fughe primaverili tra polveri colorate, onde oceaniche e città in fioreSopravvivere a gennaio e febbraio è un’impresa che meriterebbe un premio…e quel premio si chiama marzo. È il mese della grande muta: i maglioni pesanti finiscono nelle scatole del cambio stagione, le ... siviaggia.it Marzo mese decisivo Ne hanno parlato Carlo Cangemi e Fabio Tedesco nel Club di Tifosi in onda in diretta ogni domenica alle 21:30 sui canali social di TifosiPalermo.it Rivedi le puntate sul nostro canale Youtube! #ilclubditifosi #tifosipalermo #serieb facebook