Morte di Alex Marangon svolta nel caso | cinque indagati

Si approfondiscono le indagini sulla morte di Alex Marangon, il giovane barista di 25 anni trovato senza vita nel Piave il 2 luglio 2024. Le autorità hanno identificato cinque persone coinvolte nel caso, che ha suscitato attenzione nella comunità locale. La vicenda è al centro di un'indagine volta a chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità legate alla tragica scomparsa di Marangon.

Svolta nelle indagini per la morte di Alex Marangon, 25enne barista di Marcon (Venezia), che fu trovato senza vita nel Piave il 2 luglio 2024, dopo aver preso parte a un rito sciamanico a Vidor, nel Trevigiano. Cinque persone sono state infatti iscritte nel registro degli indagati, con le accuse di morte in conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione ipotizzata dalla magistratura, Marangon sarebbe precipitato sul letto ghiaioso del fiume da un terrapieno alto una decina di metri, probabilmente privo di lucidità a causa dell'assunzione di varie sostanze.

