Elezioni provinciali Aliberti attacca i vertici di FI | Non mi hanno sostenuto E ringrazia la Lega

Dopo le elezioni provinciali a Salerno, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha espresso delusione nei confronti dei vertici di Forza Italia, sostenendo di non aver ricevuto il supporto atteso. Pur risultando il candidato più votato nella lista unica del centrodestra, Aliberti ha criticato la mancanza di sostegno interno, ringraziando invece la Lega per il suo appoggio. La vicenda evidenzia tensioni e divisioni all’interno del partito.

E' polemica dentro Forza Italia dopo l'esito delle elezioni provinciali a Salerno. Nonostante sia stato il più votato della lista unica Forza Italia-Lega-Noi Moderati e di tutto il centrodestra, il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti attacca i vertici provinciali del partito azzurro che non lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

