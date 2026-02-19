Elezioni e centrodestra Sciacca abbandona Scurria | Avremo un nostro candidato autonomo

Gaetano Sciacca lascia il centrodestra a Messina, annunciando che presenterà un candidato indipendente. La decisione nasce dopo che il gruppo di Rinascita Messina, guidato dall’ex ingegnere capo, ha deciso di non sostenere più la candidatura di Marcello Scurria, ormai ritenuta troppo vicina alle alleanze ufficiali. Sciacca ha spiegato che vuole proporre una propria lista e un candidato diverso, per offrire un’alternativa ai partiti. La sua mossa cambia gli equilibri in vista delle prossime elezioni comunali. La scelta di Sciacca potrebbe influenzare il quadro politico locale.

Il gruppo civico Rinascita Messina a sorpresa non sosterrà l'avvocato e con una lista la coalizione, tutto questo dopo mesi di percorso comune Adesso che il centrodestra aveva trovato la quadra sulla candidatura a sindaco dell'avvocato Marcello Scurria si smarca il primo movimento civico: si tratta di Rinascita Messina dell'ex Ingegnere Capo Gaetano Sciacca che proporrà una scelta autonoma rispetto alle due coalizioni. Un fulmine a ciel sereno visto che Scurria e Sciacca da un anno circa avevano intrapreso un percorso politico di vicinanza contro la giunta Basile. Ieri sera la riunione operativa con i 32 componenti del gruppo civico spina nel fianco dell'amministrazione Basile.