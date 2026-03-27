Qualche giorno fa, un senatore di Fratelli d’Italia ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative a Salerno. La candidatura si inserisce in un quadro politico composto da diversi possibili candidati, con alcune figure già in campo e altre in fase di definizione. La campagna elettorale si avvicina, mentre si attende l’apertura ufficiale delle liste e delle riunioni di partito.

Tempo di lettura: 2 minuti Qualche giorno fa, quando il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, riferendosi a confusi progetti ammantati di civismo che provavano a riproporre nella città di Salerno, un’ipotesi di Campo Largo aveva usato un’espressione forte definendoli in realtà una marmellata con frattaglie, la sua era sembrata una definizione esagerata. Oggi ad onor del vero, bisogna dargli atto che ha fotografato in parole la dissoluzione di qualsiasi tentativo di fare fronte comune davanti alla candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca. A parlare di distruzione di una coalizione che era stata costruita con fatica e generosità, oggi è stata anche l’ex candidata a Sindaco Elisabetta Barone, che ha espresso il suo rammarico sul fatto che la sua disponibilità non è stata raccolta, ”anzi sul mio nome alcuni hanno posto un veto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative Salerno, Barone fuori dalle frattaglie di Campo Largo pronta a candidarsi sindaco

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