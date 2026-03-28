Elena Gavrilakos ha spiegato le procedure legali per chiedere la nullità del matrimonio in presenza di violenza psicologica o fisica. La professionista ha illustrato i passaggi necessari per avviare questa richiesta e ha chiarito quali condizioni devono essere soddisfatte affinché possa essere riconosciuta la nullità. La sua analisi si concentra sui requisiti del procedimento e sui documenti richiesti in questi casi.

Ne abbiamo parlato con Elena Gavrilakos, avvocata rotale e presidente del collegio degli avvocati del Foro Ecclesiastico, che ci ha spiegato come il diritto canonico tutela le persone vittime di abusi all’interno del matrimonio e quali strumenti mette a disposizione chi desidera richiedere la nullità. Quali tipi di violenza possono incidere sulla nullità di un matrimonio? «Non soltanto quella fisica, ma anche quella psicologica, morale o relazionale: parliamo di vessazioni, manipolazioni, controllo coercitivo, umiliazione sistematica, inganno». La violenza è una causa specifica di nullità? «Non direttamente: serve piuttosto a dimostrare che uno dei due coniugi ha ingannato l’altro (dolo) o non ha la volontà di realizzare il bene dei coniugi (esclusione del bonum coniugum). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena Gavrilakos: «Ecco cosa fare per ottenere la nullità del matrimonio quando c’è violenza psicologica o fisica»

Articoli correlati

Bisogna andare a Roma per ottenere la nullità del matrimonio? E quanto costa? E quanto tempo ci vuole? Le risposte dell'avvocata Elena GavrilakosE come si decide il Tribunale di competenza? «Ci sono dei criteri di competenza territoriale.

Elena Gavrilakos: «Quando tra i coniugi non c’è mai stato sesso: un matrimonio non consumato può essere sciolto»Lo abbiamo chiesto a Elena Gavrilakos, avvocata rotale e presidente del collegio degli avvocati del Foro Ecclesiastico piemontese.

Tutto quello che riguarda Elena Gavrilakos

Argomenti discussi: Elena Gavrilakos: Ecco cosa fare per ottenere la nullità del matrimonio quando c’è violenza psicologica o fisica.

Elena Gavrilakos: «Ecco perché anche se ci sono dei figli si può ottenere la nullità del matrimonio»Se ho avuto dei figli all'interno di un matrimonio, posso comunque chiedere la nullità? Questa è una delle domande più frequenti alle quali si trova a rispondere Elena Gavrilakos, avvocata rotale e ... vanityfair.it

Elena Gavrilakos: «Ecco perché la violenza può essere motivo di nullità del matrimonio»Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che il matrimonio contratto in seguito a violenza o timore è nullo e ciò significa che se una persona ha deciso di sposarsi in seguito a violenza, fisica o ... vanityfair.it