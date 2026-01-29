Elena Gavrilakos | Quando tra i coniugi non c’è mai stato sesso | un matrimonio non consumato può essere sciolto

L’avvocata Elena Gavrilakos spiega che anche un matrimonio senza rapporti sessuali può essere sciolto. La professionista del Foro Ecclesiastico piemontese chiarisce quali possibilità offre la Chiesa a chi si trova in questa situazione, dove spesso mancano dialogo e comprensione tra i coniugi. Per chi vive questa realtà, non è più necessario portare avanti un’unione non consumata.

Lo abbiamo chiesto a Elena Gavrilakos, avvocata rotale e presidente del collegio degli avvocati del Foro Ecclesiastico piemontese. «Questo è un tema dal forte carico emotivo, su cui, spesso, prevalgono convinzioni errate», ci spiega. «Il diritto canonico non dà giudizi morali e non attribuisce colpe, ma prevede un percorso specifico per quei casi in cui l’unione non si è mai realizzata nella sua dimensione più intima». Che cosa si intende, in concreto, per matrimonio «non consumato»? «Nel diritto canonico, un matrimonio è considerato consumato quando, dopo la celebrazione, i coniugi hanno compiuto almeno un atto sessuale completo, inteso nella sua forma tradizionale: un rapporto potenzialmente idoneo alla procreazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

