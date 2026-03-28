Educazione 0-6 senza confini | docenti a confronto con modelli europei innovativi

‘Crescere in Europa: la mobilità come esperienza trasformativa’. È questo il titolo del seminario che ha coinvolto 44 professionisti, 5 città europee e 2 nuovi progetti, con cui i servizi educativi e scolastici 0-6 del Comune di Ferrara rafforzano la loro dimensione internazionale, tra reti, spazi di apprendimento e pratiche condivise. Tra settembre e novembre 2025, infatti, 44 educatori e insegnanti hanno partecipato a una mobilità di una settimana nelle città di Coimbra, Strasburgo, Tallinn, Monaco e Berlino, osservando da vicino modelli educativi innovativi, pratiche organizzative e metodologie didattiche. Al centro dell'esperienza, temi strategici come l'educazione all'aperto, lo sviluppo delle competenze Steam, l'inclusione dei bambini con disarmonie evolutive e il coinvolgimento attivo delle famiglie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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