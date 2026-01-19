Asp di Palermo il direttore Firenze alla Asl di Torino | Confronto su modelli innovativi

L’Asp di Palermo e la direzione Firenze della Asl di Torino si confrontano su modelli innovativi per migliorare la sicurezza delle cure e l’efficienza dei percorsi assistenziali. L’obiettivo è adottare soluzioni tecnologiche che rafforzino la qualità dell’assistenza sanitaria, garantendo servizi più efficaci e sicuri per i cittadini. Il dialogo tra le due realtà rappresenta un passo importante verso l’innovazione nel settore sanitario.

Rafforzare la sicurezza delle cure e l’efficienza dei percorsi assistenziali attraverso l’innovazione tecnologica. Con questo obiettivo, il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, si è recato in visita istituzionale nella sede della Asl TO3 di Torino.L’incontro, che segna l’avvio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Asp di Palermo, si insedia il nuovo direttore generale Alberto Firenze: "Rafforzare il rapporto con il territorio"

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha nominato Alberto Firenze come nuovo direttore generale. Professore associato di Medicina del Lavoro all’Università di Palermo, Firenze ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito sanitario, tra cui quello di commissario per l’emergenza Covid a Messina. La sua nomina mira a rafforzare i rapporti con il territorio e a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari locali.

Dopo quasi un anno l'Asp ha un direttore generale: via libera alla nomina di Alberto Firenze

Dopo quasi un anno, l'Asp ha finalmente ottenuto il via libera della giunta regionale per la nomina di Alberto Firenze come nuovo direttore generale. La ratifica rappresenta l'ultimo passaggio ufficiale, completando così il processo di designazione e garantendo l'operatività dell'incarico. Questa scelta mira a rafforzare la gestione e l'organizzazione dell'ente in un contesto di continuità e stabilità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Risk management, al via sinergia tra Asp Palermo e Asl Torino - Il dg Firenze si è recato in Piemonte per l’analisi dei sofisticati sistemi informatici e dei software di gestione del rischio clinico ... insanitas.it