Il cantante Eddie Brock da Sanremo all’instore a Terni
Eddie Brock, cantante romano molto seguito sui social, ha ottenuto grande successo nelle ultime settimane. La causa è il suo coinvolgimento nel prossimo Festival di Sanremo, che lo ha portato a salire sul palco del Teatro Ariston. La sua popolarità cresce velocemente e attira l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Dopo il festival, Brock si prepara ora per un mini tour di incontri e autographi nelle città italiane.
L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Il cantautore romano Eddie Brock, tra i nomi più attesi del prossimo Festival di Sanremo, arriva sul palco del Teatro Ariston forte del grande successo ottenuto recentemente sui social. In gara presenterà il brano “Amarsi” e, durante la serata delle cover, duetterà con Fabrizio Moro con “Portami via”. Per Eddie Brock, però, è già pronto anche il post-festival: il 6 marzo uscirà infatti il nuovo album “Amarsi è la rivoluzione”. A seguire partirà l’instore tour, che debutterà a Roma per poi fare tappa, il 20 marzo, anche a Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Da TikTok a Sanremo, chi è Eddie Brock? Ecco tutto sul giovane cantanteDa TikTok a Sanremo, Eddie Brock si è fatto strada tra i giovani e i più anziani.
Eddie Brock, chi è il cantante che ha una doppia vita a Sanremo 2026Eddie Brock, cantante e protagonista di Sanremo 2026, sorprende ancora.
Eddie Brock Sanremo Social | Episodio 6
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo della canzone; Sanremo 2026, Eddie Brock svela la sua squadra al FantaSanremo: Io capitano perché megalomane; Avvoltoi di Eddie Brock – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Eddie Brock: chi è il cantautore di Sanremo 2026: fidanzata, lavoro, vero nome.
Chi è Eddie Brock, dal debutto sui social a Sanremo 2026Eddie Brock, dopo il successo sui social con Non è mica te, è in gara a Sanremo 2026 con Avvoltoi. Vediamo meglio chi è. ildigitale.it
Eddie Brock paragona gli uomini ad Avvoltoi nella canzone di Sanremo: il testo e il significatoOra l’artista, tra le voci più note della nuova scena cantautorale italiana, sarà dunque protagonista all’Ariston con Avvoltoi: Non vedo l’ora di emozionarci insieme, ha scritto sui social. Di ... deejay.it
Eddie Brock: "Porto la mia Roma a Sanremo" bit.ly/4rxCyLc #AsRoma - facebook.com facebook
Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, che tra pochi giorni debutterà a #Sanremo, ha parlato del suo rapporto con il calcio e con l’ #ASRoma. Ha raccontato alcuni aneddoti sul suo tifo giallorosso e ha detto che #Mourinho lo gasava. : @Sportswe x.com