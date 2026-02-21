Il mistero di Beppe Convertini sulla relazione gay durata cinque anni chi è l’ex presunto fidanzato Giovanni Caretta

Beppe Convertini ha svelato di aver avuto una relazione gay lunga cinque anni con Giovanni Caretta. La rivelazione arriva dopo anni di silenzio, e lui spiega che il motivo della privacy era legato alla volontà di proteggere la propria vita privata. Caretta, che ha condiviso momenti importanti con Convertini, ha deciso di uscire allo scoperto di recente. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove molti seguono con interesse gli sviluppi.

Tutti conoscono Beppe Convertini, famoso conduttore di Rai 1 che per anni ha tenuto compagnia agli italiani in televisione. Pochi però conoscono i segreti della sua vita privata, come il gossip su un possibile flirt con Giovanni Caretta. Giovanni Cavaretta, aveva scritto una lettera di protesta ad Excite, dopo aver visto Convertini paparazzato con delle ragazze: "Sono l'ex da qualche giorno di Beppe. Mi chiedevo chi ha dispensato il permesso o addirittura commissionato le foto con la sig. Vento su un presunto flirt tra i due. Sia pure gossip ma un portale come il vostro non dovrebbe farsi "strumentalizzare"!!! Ritengo tali foto un'offesa alla mia persona e al pubblico raggirato inutilmente.