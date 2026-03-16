Il viceministro del partito di destra ha incontrato l’ambasciatore russo e ha dichiarato di aver agito a nome del governo. La leader dell’opposizione ha commentato che questa scelta potrebbe portare a un allontanamento dalla Ue. Durante l’incontro, il viceministro ha affermato di non dover giustificare le proprie azioni, sottolineando di non aver agito da solo.

“Non devo giustificarmi, perché ovviamente non prendo queste iniziative da solo: ho agito a nome del governo. Mi sembra una polemica strumentale da parte della sinistra”. Così il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, sul suo incontro con l’ambasciatore russo in Italia Aleksej Vladimirovic Paramonov, a margine di un’iniziativa per il sì al Referendum. “Questo stupore è del tutto anomalo. Il fatto - ha aggiunto - che un viceministro incontri un ambasciatore regolarmente accreditato è assolutamente normale. Se è qui, è qui per fare l’ambasciatore”. L’incontro era noto alla Farnesina e risale a diversi mesi fa. E’ lo stesso... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il viceministro Fdi Cirielli vede l’ambasciatore russo: «Ho agito a nome del governo». Schlein: «Così ci allontaniamo dalla Ue»

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Temi più discussi: Incontro riservato con l'ambasciatore russo. Cirielli (FdI) è un caso. La rabbia di Meloni; Riforma della Giustizia, domani il viceministro Cirielli a Matera per l’incontro promosso da Fratelli d'Italia; Referendum sulla giustizia, Fruncillo (FdI): gazebo informativo ad Avellino. Lunedì incontro con il viceministro Cirielli; Cirielli incontra l’ambasciatore russo: irritazione di Meloni.

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