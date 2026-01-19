Il Novecento che ci parla Da Rauschenberg a Koons | Secolo di trasformazioni

Il Novecento ha rappresentato un periodo di profonde trasformazioni nell’arte, passando dai maestri rinascimentali alle innovazioni contemporanee. La Collezione Sonnabend raccoglie opere di artisti come Rauschenberg, Johns, Warhol e Lichtenstein, offrendo un percorso attraverso le principali evoluzioni artistiche del Dopoguerra a oggi. Un’occasione per esplorare come il secolo abbia ridefinito i linguaggi e le prospettive dell’arte, rendendo visibile il nostro tempo.

Non solo Leon Battista Alberti o Andrea Mantegna, maestri del Rinascimento. Chi sceglierà Mantova per veder sfilare la fiaccola olimpica potrà imbattersi in Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Mario Schifano, Michelangelo Pistoletto, Roy Lichtenstein, Andy Warhol e tanti altri grandi capofila dell’arte contemporanea, È un vero e proprio museo dedicato alla creatività del Novecento, dal Dopoguerra in poi, quello costituito dalla Collezione Sonnabend. La famosa e ricchissima raccolta iniziata negli anni ‘50 a New York è il nuovo fiore all’occhiello dell’offerta culturale mantovana. La città l’ha ospitata in uno dei suoi gioielli storici, il medievale Palazzo della Ragione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

