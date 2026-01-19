Il Novecento che ci parla Da Rauschenberg a Koons | Secolo di trasformazioni

Da ilgiorno.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Novecento ha rappresentato un periodo di profonde trasformazioni nell’arte, passando dai maestri rinascimentali alle innovazioni contemporanee. La Collezione Sonnabend raccoglie opere di artisti come Rauschenberg, Johns, Warhol e Lichtenstein, offrendo un percorso attraverso le principali evoluzioni artistiche del Dopoguerra a oggi. Un’occasione per esplorare come il secolo abbia ridefinito i linguaggi e le prospettive dell’arte, rendendo visibile il nostro tempo.

Non solo Leon Battista Alberti o Andrea Mantegna, maestri del Rinascimento. Chi sceglierà Mantova per veder sfilare la fiaccola olimpica potrà imbattersi in Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Mario Schifano, Michelangelo Pistoletto, Roy Lichtenstein, Andy Warhol e tanti altri grandi capofila dell’arte contemporanea, È un vero e proprio museo dedicato alla creatività del Novecento, dal Dopoguerra in poi, quello costituito dalla Collezione Sonnabend. La famosa e ricchissima raccolta iniziata negli anni ‘50 a New York è il nuovo fiore all’occhiello dell’offerta culturale mantovana. La città l’ha ospitata in uno dei suoi gioielli storici, il medievale Palazzo della Ragione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il novecento che ci parla da rauschenberg a koons secolo di trasformazioni

© Ilgiorno.it - Il Novecento che ci parla. Da Rauschenberg a Koons: "Secolo di trasformazioni"

Leggi anche: Un viaggio lungo oltre un secolo tra binari e trasformazioni sociali, a Roma la mostra di Gruppo FS

Leggi anche: Pecci e il tocco per la punizione del secolo, dissi a Maradona “guarda che non ci passa…”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

novecento«Novecento» e oltre: Stefania Sandrelli a Monopoli per il «Sudestival», memoria eterna del cinema d’autore - Con Sorrentino non mi sono sentita completamente a mio agio, nel montaggio finale ha tolto qualcosa del mio personaggio, e la cosa mi è dispiaciuta» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.