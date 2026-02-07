Vis una lunga imbattibilità da difendere Il Forlì non vince a Pesaro da mezzo secolo

Domani sera, alle 20:45, la Vis affronta il Forlì nel proprio stadio. La squadra cerca di mantenere un’imbattibilità lunga quasi mezzo secolo contro i romagnoli, che non vincono a Pesaro da 49 anni. La partita si presenta come un’occasione importante per difendere questa lunga serie.

Mantenere un’inviolabilità del Benelli che contro il Forlí dura da quarantanove anni. È questo l’obiettivo della Vis domani alle 20:45. È infatti dal 28 novembre 1976 che il Forlì non esce da Pesaro con il bottino pieno. Quella stagione in serie D la Vis la chiuse con quattordici punti in meno dei romagnoli, dominatori del girone. Al Benelli il Forlì vinse 2 a 0, con le reti nel secondo tempo di Salvigni e Lucchitta. Da quel giorno per i romagnoli quattro sconfitte e un unico pari, quello a reti bianche di trent’anni fa in C2. La sfida tra Pesaro e Forlì è un classico, inaugurato negli anni 40 ma bruscamente interrotosi nel nuovo secolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

