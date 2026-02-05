Questa sera in tv va in onda un nuovo episodio di Don Matteo 15. La puntata porta in scena Suor Costanza, arrivata da Che Dio ci aiuti, che confonde Caterina con una novizia e non con la marescialla. Dopo il successo delle prime puntate, gli italiani si preparano a seguire un’altra serata ricca di emozioni, risate e colpi di scena.

Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti che hanno tenuto incollati milioni di italiani allo schermo, Don Matteo 15 è pronto a regalare un’altra serata di emozioni, risate e colpi di scena. La longeva serie con Raoul Bova nei panni di don Massimo torna con una puntata che promette scintille. Grazie a un crossover che i fan aspettavano da tempo. Direttamente da Assisi – o meglio, da Che Dio ci aiuti – arriva infatti a Spoleto l’irresistibile Suor Costanza. Interpretata dall’amatissima Valeria Fabrizi, pronta a scombinare gli equilibri della cittadina umbra con la sua simpatia travolgente e la sua proverbiale irruenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv a Don Matteo 15 arriva Suor Costanza da Che Dio ci aiuti. Crede che Caterina sia ancora novizia, non marescialla...

Sta per andare in onda una puntata speciale di “Don Matteo 15” con Suor Costanza, uno dei personaggi più amati di “Che Dio ci Aiuti”.

La puntata di Don Matteo 15 trasmette tensione e suspense.

