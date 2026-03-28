È l' ultima battuta? recensione | l' amore è una parola moderna secondo Bradley Cooper

Will Arnett e Laura Dern interpretano due personaggi principali in un film che analizza le emozioni e le relazioni umane. La pellicola mette in scena una narrazione centrata sui sentimenti, con un focus sulla vulnerabilità e sull’amore come concetti moderni. La recensione si concentra sulla rappresentazione della grammatica sentimentale proposta dalla trama e dalle interpretazioni degli attori.

Will Arnett e Laura Dern sono i magnifici protagonisti di un film strepitoso: l'analisi di una grammatica sentimentale che esalta il cuore e la vulnerabilità. Che grande cinema quello di Bradley Cooper. Radicato in un certo immaginario, ben coeso sia alla narrazione sia all'eleganza di una messa in scena che ricorda la classe di Billy Wilder o Robert Redford. Paragoni ingombranti ma, come nel caso di È l'ultima battuta?, decisamente consoni. Con un piccolo appunto: se l'avesse diretto un altro regista, si sarebbe gridato al capolavoro (stesso discorso per il suo precedente e sottovalutato lavoro, Maestro). In un cinema che, spesso, punta agli estremi e all'effetto, Cooper, su sceneggiatura firmata insieme a Will Arnett e Mark Chappell (ma lo schiocco dell'idea è arrivato da John . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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