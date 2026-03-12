Bif&st 2026 | Bradley Cooper a Bari con l’atteso È l’Ultima Battuta?

Il Bif&st 2026 si avvicina e il Teatro Petruzzelli di Bari si prepara a ospitare un evento di rilievo. La 17ª edizione del festival internazionale del cinema e della televisione si terrà dal 27 marzo e, tra le anteprime programmate, spicca la proiezione del nuovo film diretto e prodotto da Bradley Cooper. La pellicola si intitola “È l’Ultima Battuta?”.

Il grande cinema internazionale torna a illuminare il Teatro Petruzzelli. La 17ª edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival ospiterà, venerdì 27 marzo, l'anteprima di È l'Ultima Battuta? (Is This Thing On?), il nuovo film diretto e prodotto dal candidato all'Oscar® Bradley Cooper. La pellicola verrà presentata fuori concorso nella prestigiosa sezione "Rosso di sera", prima di approdare ufficialmente nelle sale italiane il prossimo 2 aprile 2026 distribuita da The Walt Disney Company Italia. Al centro del racconto troviamo Alex (Will Arnett), un uomo nel pieno di una crisi di mezza età che, travolto da un imminente divorzio, decide di cercare un improbabile riscatto nel mondo della stand-up comedy newyorkese.