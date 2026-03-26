Gli studenti di diversi licei e istituti tecnici di Parma hanno scritto una lettera aperta per esprimere il loro dissenso alla fiera delle armi da caccia e sportiva, prevista dal 28 al 30 marzo presso le Fiere di Parma. Nella lettera, chiedono una scuola che offra certezze e si oppongono a eventi che considerano in contrasto con i valori di pace.

I rappresentanti del liceo Toschi, Romagnosi, Sanvitale, Itis Leonardo Da Vinci: "Al fianco dei lavoratori contro i processi di riarmo e di tagli al sociale, ecco perchè saremo alla manifestazione del 28 marzo" I rappresentanti del liceo Toschi, Romagnosi, Sanvitale, Itis Leonardo Da Vinci e gli studenti e studentesse di Parma hanno scritto una lettera aperta per contestare la fiera delle armi da caccia e sportiva, che si terrà dal 28 al 30 marzo alle Fiere di Parma. Si aggiungono alle voci di protesta che si concentreranno nel fine settimana con iniziative, cortei, presidi e manifestazioni. LA LETTERA - "In quanto studenti e studentesse delle scuole di Parma, crediamo sia di grande importanza prendere posizione sulla fiera organizzata nella nostra città tra il 28 e il 30 marzo da EOS (European Outdoor Show). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Gli studenti di Parma contro la fiera delle armi da caccia: "No al clima bellico, vogliamo una scuola che ci dia certezze"

Articoli correlati

La comunità palestinese contro la fiera delle armi da caccia: "No alla normalizzazione della cultura del riarmo""E’ inaccettabile inoltre che vengano ammessi persino i bambini e che il Comune assieme a Provincia e Regione non riescano ad imporre il divieto ad...

Fiera delle armi da caccia e sportive, Potere al Popolo: "Nessuna vetrina a chi lucra sulla guerra""La realtà è che esporranno le loro “merci” Beretta, Benelli, Fiocchi, Colt, Sig Sauer e tanti altri produttori di armi leggere che stanno facendo...

Una raccolta di contenuti su Gli studenti di Parma contro la fiera...

Temi più discussi: Bando per attività di tutoraggio in favore studenti detenuti negli Istituti penitenziari di Parma; Gazzetta reporter: due pagine firmate dagli studenti del liceo Sanvitale - Video; Gli studenti di Felino in visita a Palazzo Giordani; 23 marzo: sospese tutte le attività didattiche.

Il Cooking Quiz 2026 entra nel vivo: gli studenti del Bergese volano alla finalissima di ParmaQuattro classi dell’istituto alberghiero di Sestri Ponente conquistano il pass per l’ultimo atto del contest europeo tra formazione, impresa e nuove culture del bere. Masterclass con professionisti e ... lavocedigenova.it

Gli studenti del De Filippi di Varese volano alla finale del Cooking Quiz 2026Successo per alcune classi dell’Istituto alberghiero varesino che hanno superato le selezioni del progetto didattico basato sulla formazione e la gamification ... varesenews.it

Lazio-Parma, nuovo capitolo della protesta: l’Olimpico tornerà semi-deserto. E Sarri aspetta che… x.com

Gazzetta di Parma - facebook.com facebook