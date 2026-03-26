La squadra di calcio ha presentato un ricorso alla Corte d'appello della Federcalcio contro la squalifica di un centrocampista. La richiesta mira a ottenere la riduzione della durata della sanzione già inflitta. La decisione sulla questione è attesa nei prossimi giorni.

L'udienza si terrà venerdì 27 marzo alle ore 15. Se il ricorso sarà accolto, il centrocampista sarà a disposizione di Cosmi, sabato a Potenza La Salernitana ha impugnato la squalifica del centrocampista Giuseppe Carriero e ha fatto ricorso alla Corte d'appello della Federcalcio per ottenere il dimezzamento della sanzione. Da due giornate a un solo turno di stop: è questo l'obiettivo del club granata. Se il ricorso sarà accolto, Carriero tornerà a disposizione dell'allenatore Cosmi già in occasione della prossima gara di campionato, in programma sabato alle ore 14.30 allo stadio Viviani di Potenza. Il ricorso sarà discusso venerdì 27 marzo alle ore 15. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Squalifica di Carriero: la Salernitana ricorre alla Corte d'appello

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