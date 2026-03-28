Dumfries | Felice di essere di nuovo un calciatore | intervento difficile da…

Denzel Dumfries ha ripreso a giocare con la nazionale olandese dopo un infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto fuori per quattro mesi. Nel match contro la Norvegia, l’esterno dell’Inter ha fornito l’assist decisivo per il gol di Reijnders, contribuendo al risultato di 2-1. Dumfries ha dichiarato di essere felice di tornare in campo, descrivendo l’intervento come una sfida difficile.

Denzel Dumfries si è finalmente ripreso la fascia. Dopo un calvario durato 4 mesi a causa di un infortunio alla caviglia, l’esterno dell’ Inter è tornato protagonista con la maglia dell’Olanda, siglando l’assist decisivo per Reijnders nel 2-1 contro la Norvegia. Al termine del match, ai microfoni di ESPN, ha espresso tutta la sua gioia: “ Sono felice di essere di nuovo un calciatore, una sensazione indescrivibile. Tutto è tornato a posto, ora posso dare di nuovo il massimo “. Il percorso di recupero non è stato affatto lineare. Inizialmente, l’entità del problema sembrava lieve, ma la situazione è precipitata costringendo il giocatore a sottoporsi ad un intervento. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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