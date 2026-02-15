Difficile un nuovo intervento | dopo 50 giorni di macchinari fegato reni e polmoni ai limiti

Il professor Luciano De Carlis, direttore del Centro trapianti dell’ospedale Niguarda di Milano, ha annunciato che il bambino di Napoli non può sottoporsi a un nuovo intervento dopo 50 giorni di utilizzo di macchinari che supportano fegato, reni e polmoni. La sua condizione continua a essere critica e il suo corpo ha già subito un grande sforzo. Fonti ospedaliere riferiscono che le sue funzioni vitali sono molto compromesse e che ogni tentativo di intervento potrebbe essere rischioso. A Napoli, i medici si dividono tra chi spera ancora in un miglioramento e chi teme il peggioramento.

Professor Luciano De Carlis, direttore del Centro trapianti dell’ospedale Niguarda di Milano, ha ancora senso sperare per il bambino di Napoli? Ci sono pareri diversi sulla sua capacità di reggere ancora un trapianto. «Non avendo letto la cartella clinica, non mi posso sbilanciare. Certo è che 50 giorni di Ecmo sono tanti e possono provocare danni non tanto al cuore ma ai reni, che probabilmente non sono più funzionanti, al fegato e ai polmoni, che sicuramente sono in sofferenza. Ci sono criteri oltre i quali non si può andare». Quindi è difficile che viva ancora? «Sì, è difficile». Che idea si è fatto di tutta questa storia? Ghiaccio secco usato male, una sala operatoria già avviata, un trapianto fatto anche se ci si era resi conto che il cuore arrivato era deteriorato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

