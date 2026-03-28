Due uomini tentano di rubare una bici sull' ammiraglia Visma alla Coppi e Bartali
Durante la quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali, si sono verificati due tentativi di furto di biciclette sull’ammiraglia Visma. Due uomini si sono avvicinati a un mezzo di supporto della squadra e hanno tentato di sottrarre una bici. L’episodio è stato notato dai membri della squadra, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti per bloccare i sospetti.
Assurdo quanto successo durante la quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali, Ponte di Piave-Valdobbiadene, a sei chilometri dal traguardo: due uomini in evidente stato d'ebrezza hanno assaltato l'ammiraglia della Visma-Lease a Bike, cercando di rubare una delle bici che erano sulla rastrelliera fissata sul tetto, mente l'altra ha preso a pugni il finestrino dell'auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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