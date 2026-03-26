Nella seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali, evento di livello 2, un ciclista ha ottenuto una vittoria significativa. La gara si è svolta lungo un percorso che ha coinvolto numerosi atleti di diverse squadre, con il protagonista che ha concluso primo al termine di una frazione molto combattuta. La vittoria rappresenta un risultato rilevante nella carriera dell’atleta, che corre con una squadra Continental.

Filippo D’Aiuto ha strabiliato nella seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali, evento di livello 2.1 che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni e che gode di una storicità sempre significativa. Un nome poco conosciuto al grande pubblico e capace di stupire, riuscendo a vincere grazie a un’azione tecnicamente degna di nota in un contesto probante in termini tecnici: quando mancavano cinque chilometri al traguardo di Massalengo, ha attaccato in solitaria e ha sorpreso il gruppo, riuscendo a contenerne il rientro in un tratto completamente pianeggiante. Lo scorso 21 marzo aveva spento 24 candeline, oggi ha conquistato il suo primo successo da professionista: il nativo di Monfalcone (in provincia di Gorizia) ricorderà per sempre questa giornata con la casacca della General Store-Essegibi-F. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Filippo D’Aiuto: vittoria che cambia la vita alla Coppi&Bartali con una squadra Continental!

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