Da Coppi e Bartali alle tecnologie moderne | due ruote protagoniste con ' Expo Bike Ferrara'

Il focus su due ruote si deve all’evento 'Expo Bike Ferrara', che ha portato centinaia di appassionati in città. La causa è la crescente popolarità delle biciclette, spinta anche dalla voglia di muoversi in modo sostenibile. Durante il fine settimana, si sono tenute esposizioni di modelli storici e novità tecnologiche, attirando visitatori da tutta la regione. Le manifestazioni hanno coinvolto anche laboratori e dimostrazioni pratiche, arricchendo l’offerta della fiera.

Il mondo delle due ruote, a pedali, si dà appuntamento a Ferrara. Per il secondo anno, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo (dalle 10.30 a sera) torna nella sede del quartiere fieristico ‘Expo Bike Ferrara’, l'appuntamento di riferimento per il settore del ciclismo, la mobilità sostenibile ed il cicloturismo. Per l’occasione i grandi marchi del settore esporranno le ultime novità tecnologiche. Ma non solo. Si potranno anche vedere e toccare le bici originali di Coppi e Bartali. Quindi, sul palco dei talk, con Roberta Carta Speaker, saliranno Michela Moretti Girardengo e Gioia Bartali, che presenteranno il Giro D'Italia D'Epoca 2026, in presenza delle telecamere Rai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

