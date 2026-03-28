Ducati la Superleggera V4 Centenario vista da vicino | pesa 173 kg ed è più potente della MotoGP 2027

Il 27 marzo 2026 è stata presentata ufficialmente la Ducati Superleggera V4 Centenario, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'azienda. La moto pesa 173 kg e presenta una potenza superiore a quella prevista per la MotoGP del 2027. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, con dettagli tecnici e immagini ufficiali diffuse dall'azienda.

È stata svelata ufficialmente il 27 marzo 2026, nel pieno delle celebrazioni per il primo secolo di attività del marchio, la Ducati Superleggera V4 Centenario, la moto da 228 Cv (247 Cv in configurazione pista) che verrà prodotta in edizione limitata e commercializzata a un prezzo di listino di 150mila euro (Iva inclusa). La carenatura è interamente in fibra di carbonio, lasciata a vista in alcuni punti, con l'esclusiva livrea GP26 Rosso Centenario che va a richiamare quella adottata dai prototipi Desmosedici GP della stagione attuale. In questo video andiamo ad analizzare nel dettaglio questa moto, e i componenti che la rendono così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ducati, la Superleggera V4 Centenario vista da vicino: pesa 173 kg ed è più potente della MotoGP 2027 Articoli correlati Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva più estremaDucati celebra il traguardo del suo primo secolo di storia nel modo che le è più congeniale, ovvero spingendo ancora più in là i confini di ciò che... Ducati Superleggera V4 Centenario: la moto omologata più estrema mai realizzata a Borgo PanigaleDucati alza ancora una volta l’asticella e, nell’anno del suo centenario, presenta una moto destinata a entrare immediatamente nella storia della... 2026 Ducati Superleggera V4 Centenario – The Most Extreme Ducati Ever Aggiornamenti e notizie su Ducati la Superleggera V4 Centenario... Temi più discussi: Ducati Superleggera V4 Centenario, edizione limitata con soluzioni da MotoGP; Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva più estrema; SBK ultima frontiera: Ducati Superleggera V4 Centenario, 247 CV e 173 kg; Superleggera V4 Centenario: Ducati presenta la moto omologata più estrema di sempre. Ducati Superleggera V4 Centenario: la superbike stradale più estrema di sempreDucati presenta la Superleggera V4 Centenario, superbike esclusiva con 247 CV, telaio in fibra di carbonio e freni carboceramici. Tecnologia da MotoGP per una moto senza compromessi ... motorbox.com Ducati esagerata, ecco la Panigale V4 Superleggera Centenario: un’opera d’arte di 247 CVMotore Desmosedici Stradale R 1100, foderi forcella in carbonio e freni carbo-ceramici per una ipersportiva che celebra i cento anni della Casa bolognese. Il Desmo è certificato ... inmoto.it Carlo Pernat commenta senza mezzi termini l'attuale situazione che riguarda Pecco Bagnaia e la Ducati #Tuttosport #Bagnaia #Ducati - facebook.com facebook Carlo Pernat commenta senza mezzi termini l'attuale situazione che riguarda Pecco #Bagnaia e la Ducati #Tuttosport #Bagnaia #Ducati x.com